Имеем сайт с "олдскульным дизайном", где телефоны на картинке. Задача: 1. Заменить фоновую картинку, 2. Заменить икону инстаграма, остальные не трогать 3. Сделать скайп ссылкой, т.е. чтобы как почта malto: - ...
Добавление новостей в Telegram-канал на PHP
У меня есть канал https://t.me/hikvision_news , публикацию в которую делает бот.
А новость там состоит из 5 полей:
- заголовок
- картинка
- эмоции
- комментарии
- ссылка на переход
Нужен скрипт по перепосту содержимого базы данных в канал Telegram.
Схемку я нарисовал ниже. Всё должно быть одним PHP-файлом.
Все параметры просто заданы в начале программы, включая url картинки. Вот что нашёл по это теме:
https://github.com/naffiq/telegram-channel-php
https://core.telegram.org/bots/api
Важно: указывайте не только цену, но и как вам заплатить.
Я не в России, не получается пополнить с кредитки Яндекс.Деньги. Поэтому могу оплатить через PayPal / Stripe / Scrill / IBAN (Euro).
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