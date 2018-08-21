Добавление новостей в Telegram-канал на PHP

У меня есть канал https://t.me/hikvision_news , публикацию в которую делает бот.

А новость там состоит из 5 полей:

заголовок

картинка

эмоции

комментарии

ссылка на переход

Пример в приложении

Нужен скрипт по перепосту содержимого базы данных в канал Telegram.

Схемку я нарисовал ниже. Всё должно быть одним PHP-файлом.

Все параметры просто заданы в начале программы, включая url картинки. Вот что нашёл по это теме:

https://github.com/naffiq/telegram-channel-php

https://core.telegram.org/bots/api

Важно: указывайте не только цену, но и как вам заплатить.

Я не в России, не получается пополнить с кредитки Яндекс.Деньги. Поэтому могу оплатить через PayPal / Stripe / Scrill / IBAN (Euro).