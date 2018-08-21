Добавление новостей в Telegram-канал на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок165 просмотров

У меня есть канал https://t.me/hikvision_news , публикацию в которую делает бот.

А новость там состоит из 5 полей:

  • заголовок
  • картинка
  • эмоции
  • комментарии
  • ссылка на переход
Пример в приложении

Нужен скрипт по перепосту содержимого базы данных в канал Telegram.

Схемку я нарисовал ниже. Всё должно быть одним PHP-файлом.

Все параметры просто заданы в начале программы, включая url картинки. Вот что нашёл по это теме:

https://github.com/naffiq/telegram-channel-php

https://core.telegram.org/bots/api

Важно: указывайте не только цену, но и как вам заплатить.

Я не в России, не получается пополнить с кредитки Яндекс.Деньги. Поэтому могу оплатить через PayPal / Stripe / Scrill / IBAN (Euro).

PHP
7 лет назад
DKCH
58 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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