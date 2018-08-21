в самописном php коде добавить к форме авторизации логин с помощью гугл, фейсбук и твиттер
Требуется создать интернет-магазин
Требуется создать интернет магазин, чтобы он легко мог интегрироваться с большинством црм систем,
eautopay, leadvertex, retail crm, 1C, по api передавать заказы, чтоб мог быть мультивалютным чтобы гнать трафик на разные страны
Заявки фрилансеров
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