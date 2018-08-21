Требуется создать интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки112 просмотров

Требуется создать интернет магазин, чтобы он легко мог интегрироваться с большинством црм систем, 

eautopay, leadvertex, retail crm, 1C, по api передавать заказы, чтоб мог быть мультивалютным чтобы гнать трафик на разные страны

7 лет назад
frest20
Петр 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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