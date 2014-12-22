Необходимо сверстать, натянуть дизайн на систему управления modx. Оставляйте заявки кто сейчас готов приступить. Макеты по запросу.
Сделать слайдер под DLE и изменить вывод новостей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеются краткие новости, в которых есть описание и 8 изображений одинакового размера.
Необходимо сделать:
1. Вывод новости со слайдером, в котором бы отображалась 1 картинка, а при наведении курсора - перелистывались остальные 7 штук. При нажатии - переход на полную новость.
2. Убрать описание из краткой новости
3. Сделать вывод новостей таблицей
Версия DLE: 9.6+
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