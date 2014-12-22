3 правки в Симпле cms

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Добавить две кнопки.

На главную на шапку - Блоги (http://provishivanie.ru/blog/ )

В блогах, добавить на шапку Магазин - http://provishivanie.ru/

2. Поднять текст наверх в категориях перед товарами.

Пример текста снизу - http://provishivanie.ru/catalog/nabory_dlya_vyshivaniya_biserom

3. Добавить в ШАБЛОН сопутствующие товары с названием "Вам может понравиться"

9 лет назад
ac1q
Юрий 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Проблема с Drupal 7

    Не редактируются материалы на сайте (похоже что проблема с кэшами). После обновления ядра и модулей до последней версии, перестали редактироваться материалы на сайте. Редактирую поля материала, но после сохранения никаких изменений не вижу. Ошибки не логируются. ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доска объявлений на ВП

    $27

    Нужно сделать доску объявлений недвижимости на ВП. Функционал самый минимальный: отправка заявки на размещение квартиры в каталоге, пару форм обратной связи, лента новостей, все по стандарту. Шаблон свёрстан и готов. Натянул бы и сам на modx, так ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать сайт на wordpress и CRM учета заказов.

    $350

    Задача состоит из нескольких подзадач, потому сперва опишу что есть и затем что надо сделать, по пунктам. Что есть: 1) Есть несколько сайтов по доставке пиццы, написанных на wordpress, которые отправляют заказы в CRM. Например ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен скрипт вывода тем форума xenForo в DLE

    Здравствуйте! Необходимо написать скрипт вывода тем форума, работающего на движке xenForo, на главную страницу сайта, работающего на движке DLE. Выводиться должна последняя прокомментированная тема на форуме с текстом последнего сообщения в этой теме и аватаром пользователя, добавившего ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка и натяжка на Opencart

    Необходима верстка на CMS Opencart. Есть основа сайта. Естественно, её можно и не использовать. http://dveri.seoko.pp.ua/ Поставлена CMS и модули, выведены все блоки на главной. Все доп. модули будут предоставлены (фильтры, модуль новостей и др.), вся работа по программированию и ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка формы заказа на сайте joomla 2.5

    $20

    Добрый день! Есть сайт на joomla 2.5 версия виртуал март 2.6.10 ikea.profsite.by/ Необходимо доработать форму заказа, а именно: 1) колонку "Цена" при оформлении заказа расширить, чтобы в нее нормально помещались данные. 2) убрать поле ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад