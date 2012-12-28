Здравствуйте. 1.На интернет магазин работающий на bitrix требуется установить поиск по магазину. 2.Установить и настроить прием платежей через robokassa.ru. Стоимость работ определяете Вы. В связи с прыгающим курсом оплата возможна только в рублях: Яндекс деньги, Webmoney, оплата на карту Сбербанк.
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте для сайта на joomla требуется создать калькулятор расчета кровли. Пример калькулятора: http://www.poetalon.ru/calc/ Нужно сделать точно такой же. Отличия только в ценах и ассортименте. По цене жду Ваших предложений.Завершен10 лет назад
Требуется разработка фирменного стиля бетонной компании.Фирменный стиль34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист по moodle.org Необходима настройка сайта на данной CMS. Установить несколько модулей и привести к нормальному виду. Если у исполнителя есть уже готовая сборка, то это будет несомненно плюсом.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо выполнить верстку по макету, установить верстку на CMS joomla и наполнить сайт.Завершен11 лет назад
На сайте http://actant-stanki.ru/ на главной странице внизу сайта есть каталог оборудования. Этот блок ссылок нужно поставить вместо блока "новости" - идет по левой стороне сайта (получиться как будто меню). Новости перенести вправо, должны показываться перед акциями. ЦМС ...Завершен11 лет назад
Необходимо сделать сайт работающий с апи http://api.berg.ru/ По сути нужно повторить сайт http://chelzap.ru/ или http://www.sf-auto.ru/ функционал будет абсолютно идентичным. Дизайн будет отдельно. Необходимо сделать программную часть.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Сайт http://нэртиском.рф/ Необходимо привести в надлежащий вид. Все ошибки видны: Съехало горизонтальное меню. Вертикальное меню в ie6 уходит вниз. В firefox меню так же не в том месте. Итог: необходимо, что бы во всех браузерах сайт открывался одинаково и без перекосов. Оплата ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо на странице http://actant-stanki.ru/katalog/cnc/ статью опустить вниз, а каталог поднять вверх.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть у меня сайт на wordpress. Его нужно наполнить изображениями с описаниями. Изображения я выдаю. Подробней: В админке нажимаем новый пост Загружаем картинку Подписываем название поста Пишем описание картинки одно-два предложения. Выбираем категорию. Сохраняем и так по кругу. Работу получит тот, кто предложит минимальную ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
На сайте http://avtogedeon.ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8 Не добавляются коментарии, просто перекидывает на главную страницу. Необходимо починить коментарии и отключить обновление wordpress.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Студии на постоянную, сдельную работу требуется вебмастер. Задачи верстка готовых макетов под wordpress и opencart, наполнение сайтов контентом. Постоянно есть работа, сейчас висит два проекта на opencart и три на wordpress. Дизайнер, кто делает макеты - адекватный, всегда ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать wap сайт с парсингом других похожих сайтов. Тематика сайта стандартная - загрузки. Пишите цену и примеры выполненных работ.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад