Сайт http://нэртиском.рф/ Необходимо привести в надлежащий вид. Все ошибки видны: Съехало горизонтальное меню. Вертикальное меню в ie6 уходит вниз. В firefox меню так же не в том месте. Итог: необходимо, что бы во всех браузерах сайт открывался одинаково и без перекосов. Оплата ...