Orvin

Дмитрий Orvin

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • На сайт с bitrix установить и настроить оплату и поиск

    Здравствуйте. 1.На интернет магазин работающий на bitrix требуется установить поиск по магазину. 2.Установить и настроить прием платежей через robokassa.ru. Стоимость работ определяете Вы. В связи с прыгающим курсом оплата возможна только в рублях: Яндекс деньги, Webmoney, оплата на карту Сбербанк.

    Битрикс
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Калькулятор кровли

    Здравствуйте для сайта на joomla требуется создать калькулятор расчета кровли. Пример калькулятора: http://www.poetalon.ru/calc/ Нужно сделать точно такой же. Отличия только в ценах и ассортименте. По цене жду Ваших предложений.

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настройка сайта

    Требуется специалист по moodle.org Необходима настройка сайта на данной CMS. Установить несколько модулей и привести к нормальному виду. Если у исполнителя есть уже готовая сборка, то это будет несомненно плюсом.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работа по bitrix

    На сайте http://actant-stanki.ru/ на главной странице внизу сайта есть каталог оборудования. Этот блок ссылок нужно поставить вместо блока "новости" - идет по левой стороне сайта (получиться как будто меню). Новости перенести вправо, должны показываться перед акциями. ЦМС ...

    Битрикс
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать сайт на основе api berg.ru

    Необходимо сделать сайт работающий с апи http://api.berg.ru/ По сути нужно повторить сайт http://chelzap.ru/ или http://www.sf-auto.ru/ функционал будет абсолютно идентичным. Дизайн будет отдельно. Необходимо сделать программную часть.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить верстку

    $10

    Сайт http://нэртиском.рф/ Необходимо привести в надлежащий вид. Все ошибки видны: Съехало горизонтальное меню. Вертикальное меню в ie6 уходит вниз. В firefox меню так же не в том месте. Итог: необходимо, что бы во всех браузерах сайт открывался одинаково и без перекосов. Оплата ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Загружать на сайт картинки и описывать их

    Есть у меня сайт на wordpress. Его нужно наполнить изображениями с описаниями. Изображения я выдаю. Подробней: В админке нажимаем новый пост Загружаем картинку Подписываем название поста Пишем описание картинки одно-два предложения. Выбираем категорию. Сохраняем и так по кругу. Работу получит тот, кто предложит минимальную ...

    WordPressСайт на WordPress
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется верстка и наполнение

    Студии на постоянную, сдельную работу требуется вебмастер. Задачи верстка готовых макетов под wordpress и opencart, наполнение сайтов контентом. Постоянно есть работа, сейчас висит два проекта на opencart и три на wordpress. Дизайнер, кто делает макеты - адекватный, всегда ...

    WordPressOpenCart
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
Cepefagel
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта деревообробатывающего предприятия
!
Сайт был Выполнен полностью в кротчайшие сроки. Буду и дальше сотрудничать с исполнителем.
Ответный отзыв
gietos
Сергей 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Калькулятор кровли
Задача поставлена четко. Общение по делу. Оплата в срок.
Сергей выполнил калькулятор точно в срок и исполнил все наши пожелания. Рекомендую!
Ответный отзыв
Dimec
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Работа по bitrix
Все замечательно, спасибо за сотрудничество!
Все сделал хорошо. Приятный человек
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