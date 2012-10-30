Создание сайтов под ключ:
- Joomla
- WordPress
- DLE
- OpenCart
Верстка:
- XHTML 1.0, CSS, jQuery
- Соблюдение стандартов W3C
- Верстка блочная (div), резиновая или фиксированная
- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome
- Понятный, чистый код
- Привязка к движкам WordPress, Joomla и пр.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
11 лет назад
Сайт был Выполнен полностью в кротчайшие сроки. Буду и дальше сотрудничать с исполнителем.
$200
10 баллов
11 лет назад
Станислав выполнил верстку и натяжку на joomla в течении суток, без доработок. Профессионал в своей области. Человек знает, что он делает. С удовольствием продолжу с ним сотрудничать. Рекомендую.
$30
10 баллов
11 лет назад
Работа сделана довольно быстро! Станислав всегда был на связи и никуда не пропадал.
HTML-верстка
1 отзыв
от $25
от 2 дней
#1311
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#3709