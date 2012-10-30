Cepefagel

Станислав Cepefagel

 
34 годаУкраина/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Создание сайтов под ключ:

- Joomla

- WordPress

- DLE

- OpenCart

Верстка:

- XHTML 1.0, CSS, jQuery

- Соблюдение стандартов W3C

- Верстка блочная (div), резиновая или фиксированная

- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome

- Понятный, чистый код

- Привязка к движкам WordPress, Joomla и пр.

WordPressOpenCartCSSJoomlajQueryDLE
Портфолио
Отзывы заказчиков
Orvin
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта деревообробатывающего предприятия
Сайт был Выполнен полностью в кротчайшие сроки. Буду и дальше сотрудничать с исполнителем.
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Ответный отзыв
An_orvin
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Вёрстка и натяжка ЦМС
Станислав выполнил верстку и натяжку на joomla в течении суток, без доработок. Профессионал в своей области. Человек знает, что он делает. С удовольствием продолжу с ним сотрудничать. Рекомендую.
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Ответный отзыв
donsergios
Сергей 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Вывод статей на Joomla
Работа сделана довольно быстро! Станислав всегда был на связи и никуда не пропадал.
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Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $25
от 2 дней
#1311
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#3709