Создание сайта деревообробатывающего предприятия

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка133 просмотра

Необходимо выполнить верстку по макету, установить верстку на CMS joomla и наполнить сайт.

Joomla
12 лет назад
Orvin
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Cepefagel
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$150
1 день
Сайт был Выполнен полностью в кротчайшие сроки. Буду и дальше сотрудничать с исполнителем.
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Заявки фрилансеров

Cepefagel
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад