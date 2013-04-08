Модуль магазина для ДЛЕ (система оплаты)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок144 просмотра

Нужно сделать модуль интернет магазина на движок Data Life Engine. Система оплаты должна работать для Вебманей, киви, яндекс. (магазин по продаже игор).

12 лет назад
xlop02
31 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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