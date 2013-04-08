Разработка аналога сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок157 просмотров

Требуются разработать сайт аналог look.hotellook.ru

Функционал 1 в 1, описывать полностью нет смысла.

Единственное дополнение: фотки должны проходить модерацию перед публикование.

От исполнителя - сроки, цена и cms

12 лет назад
playmaker178
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров