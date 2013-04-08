Нужен несложный калькулятор-заказ для Joomla

Нужен модуль для J25, реализованный в виде калькулятора и формы заказа.

Посетителю выводится набор полей. После заполнения (поля проверяются на "не пустые") выполняется расчет, без перезагрузки страницы гость видит стоимость заказа при введенных параметрах и две кнопки: "заказать" и "пересчитать".

По нажатию на "пересчитать" возврат к вводу данных, при выборе "заказать", выводятся поля "контактный телефон и "имя" (оба проверяются на корректность), после чего заказ со всеми параметрами расчета и итоговой ценой отправляется на почту менеджера.

Все работает без перезагрузки. Дизайн не требуется. Разметка в xhtml. Админка модуля не нужна. Сам скрипт должен быть написан читаемо, чтобы в дальнейшем я мог самостоятельно в нем изменить почтовый ящик или коэффициенты.

Порядок работы: делаете скрипт на своем сервере, показываете. Проверяю работоспособность со стороны клиента. Оплачиваю. Пересылаете исходники. Предоплата возможна только фрилансерам с большой кАрмой

На скрепке схема расчета.

Срок сдачи: сегодня 08-04 в 18-00 по Москве.