нужен парсер товаров под simplacms. парсить нужно: наименование бренд картинка характеристики описание полное и короткое возможность парсить товар с категориями.
Сайт на джумле
Нужно доделать сайт на джумле, макет сверстан, нужно сделать начинку). Макеты в приложение , там же ТЗ.
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