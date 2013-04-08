Скрипт PHP импорта/экспорта MySQL базы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок202 просмотра

1. Экспорт базы с локального хоста (DENWER).

2. Операция замены данных в базе.

3. Импорт базы на хостинг.

Выполнение скрипта через браузер.

На странице ввод данных для замены.

MySQLPHP
12 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

WirgMordred
Александр 
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Оперативно взялся за написание скрипта. Все работает. Порадовал.
Несмотря на возникшие трудности, все прошло отлично. Спасибо!

Заявки фрилансеров

WirgMordred
Александр 
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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