Скрипт PHP импорта/экспорта MySQL базы

Есть разработанный модуль под заказ для Joomla 1.5 (разработчик пропал), с некоторого времени в нем перестала работать оплата через сервис liqpay, скорей всего сменилось api у liqpay. Проблема отображается в виде выдачи сообщения от ликпей: ...