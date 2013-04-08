нужен парсер товаров под simplacms. парсить нужно: наименование бренд картинка характеристики описание полное и короткое возможность парсить товар с категориями.
Скрипт PHP импорта/экспорта MySQL базы
1. Экспорт базы с локального хоста (DENWER).
2. Операция замены данных в базе.
3. Импорт базы на хостинг.
Выполнение скрипта через браузер.
На странице ввод данных для замены.
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