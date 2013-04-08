Парсер для simplacms

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок175 просмотров

нужен парсер товаров под simplacms.

парсить нужно:

наименование

бренд

картинка

характеристики

описание полное и короткое

возможность парсить товар с категориями.

12 лет назад
nikolya-odessa
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров