Форма обратной связи

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки168 просмотров

Создать форму заказа обратного звонка/связи для DLE 9.8, со следующими полями:

1. Ваше Имя

2. Телефон*

3. E-mail*

4. Текст сообщения

Поле имя — только буквы и цифры

Поле мобильный телефон — ввод по маске 8 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Поле — E-mail — E-mail

Поле сообщение — многострочное поле ввода текста, отсекать ссылки и спец символы

Обязательным полем для заполнения будет только «Телефон». При попытке отправить данные без заполнения телефона нужно выводить сообщение со следующим текстом «Вы не написали свой номер телефона».

После отправки данных нужно вывести сообщение «Спасибо, мы с вами свяжемся в кратчайшие сроки».

Данные после отправки должны отправляться на электронную почту которую можно менять, в виде письма.

Капчу использовать нужно.

Также нужна внятная инструкция по установке на на dle9.8 ну и поддержка по ситуации

Пишите ваши контакты и предлагайте ваши цены.

DLE
12 лет назад
Glycin
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Забыл написать отзыв! Очень доволен исполнителем. Скорость, скорость и качество!!!
Все замечательно: понятное задание, быстрая проверка результата и моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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