Добрый день. Есть сайт ресторана на Жумле. Требуется некоторая доработка: 1. Там есть плагин музыки (нужно сделать так что-бы при загрузке страницы не сразу играла музыка а по запросу (при нажатии ...
Форма обратной связи
Создать форму заказа обратного звонка/связи для DLE 9.8, со следующими полями:
1. Ваше Имя
2. Телефон*
3. E-mail*
4. Текст сообщения
Поле имя — только буквы и цифры
Поле мобильный телефон — ввод по маске 8 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Поле — E-mail — E-mail
Поле сообщение — многострочное поле ввода текста, отсекать ссылки и спец символы
Обязательным полем для заполнения будет только «Телефон». При попытке отправить данные без заполнения телефона нужно выводить сообщение со следующим текстом «Вы не написали свой номер телефона».
После отправки данных нужно вывести сообщение «Спасибо, мы с вами свяжемся в кратчайшие сроки».
Данные после отправки должны отправляться на электронную почту которую можно менять, в виде письма.
Капчу использовать нужно.
Также нужна внятная инструкция по установке на на dle9.8 ну и поддержка по ситуации
Пишите ваши контакты и предлагайте ваши цены.
Выбранный исполнитель
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