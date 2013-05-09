Добрый день. Есть сайт ресторана на Жумле. Требуется некоторая доработка: 1. Там есть плагин музыки (нужно сделать так что-бы при загрузке страницы не сразу играла музыка а по запросу (при нажатии ...
Мультиязычный сайт про материнство
Требуется разработать, сверстать и наполнить сайт про материнство (дизайн уже готовится).
Количество языковых версий - 7, на сайт нужно написать около 100 статей по 2500 знаков.
Предлагайте CMS, сроки и суммы. Бюджет не заоблачный, с заключением договора.
Предпочтение фрилансерам из Харькова
Выбранный исполнитель
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