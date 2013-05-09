Мультиязычный сайт про материнство

Работа была сделана качественно и быстро (на 5 дней раньше срока), учитывая то, что в проект были внесены существенные изменения по нашей инициативе (что и послужило причиной увеличения суммы сделки). Не смотря на то, что это наше первое сотрудничество с Андреем и Алексеем, наша компания рекомендует этих исполнителей всем заказчикам, как настоящих профессионалов своего дела.