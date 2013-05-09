Мультиязычный сайт про материнство

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок176 просмотров

Требуется разработать, сверстать и наполнить сайт про материнство (дизайн уже готовится).

Количество языковых версий - 7, на сайт нужно написать около 100 статей по 2500 знаков.

Предлагайте CMS, сроки и суммы. Бюджет не заоблачный, с заключением договора.

Предпочтение фрилансерам из Харькова

12 лет назад
elpetra
Елена 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад
$1200
21 день
Работа была сделана качественно и быстро (на 5 дней раньше срока), учитывая то, что в проект были внесены существенные изменения по нашей инициативе (что и послужило причиной увеличения суммы сделки). Не смотря на то, что это наше первое сотрудничество с Андреем и Алексеем, наша компания рекомендует этих исполнителей всем заказчикам, как настоящих профессионалов своего дела.
Очень понравилось работать с Еленой и Николаем - очень приятные люди и грамотные заказчики. Буду рад дальнейшему сотрудничеству во всех сферах!

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт на joomla. Доработка

    Добрый день. Есть сайт ресторана на Жумле. Требуется некоторая доработка: 1. Там есть плагин музыки (нужно сделать так что-бы при загрузке страницы не сразу играла музыка а по запросу (при нажатии ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проблема с плагинами WordPress

    Необходимо запустить на сайте плагин, который позволяет постить в группу ВК при публикации статьи на блоге вордпресс. Установлены следующие плагины: VKontakte Cross-Post и VKontakte Wall Post. Причем раньше какой-то из них ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Открытие нескольких окон

    Всем привет! Мне нужно сделать следующее: на сайте при переходе по ссылке необходимо чтобы открывалось сразу несколько окон и браузеры не блокировали их. Жду ваших откликов!

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Довести до ума проект

    Есть php скрипт сайта без дизайна (чёный текст на белом фоне). Есть дизайнер, который сделал красивый дизайн. Нужно всё это соединить и настроить. Пожалуйста, в заявке указывайте сроки выполнения и желаемый ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать резиновое подменю

    Требуется специалист по WP. На сайте startrvl.com/ Нужно сделать резиновое подменю – вот реализация подобного меню verstku.narod.ru/trablmen... Так как для знающего человека это дело пяти-десяти минут, надеюсь на адекватную оценку вашей ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт продажи инфопродукта с учётом 2 уровней спон.

    Сайт продажи инфопродукта с учётом 2 уровней спонсорства Нужно создать сайт продажи инфопродукта с учётом 2 уровней спонсорства. Основная задача при регистрации пользователей правильно и автоматизированно собрать контактные данные. Наличие подключенных платёжных систем. За ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Админка YAF

    Нужно разработать небольшую админку на фреймворке YAF с простым добавлением новостей в указанные категории + должен быть расширенный бб редактор, вся работа админки должна быть связана с jQuery mobile. По всем вопросам писать в ...

    jQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вопрос по Твиттер АРІ

    $50

    Нужно вивести на сайте(двиг дле) количиство твитов определенного человека. А также читаемих и читателей и аватар. В интернете находил только для сайтов, а не твиттера Обясню на пальцах: Мне нужно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • OpenCart

    Нужен программист, хорошо разбирающийся в OpenCart. Есть сайт, на нём нужно сделать совсем небольшие правки, исправить некоторые ошибки, поставить его на хостинг, немного меня проконсультировать по работе сайта. Работа не большая, займёт 2-3 часа. В ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад