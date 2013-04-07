OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки130 просмотров

Нужен программист, хорошо разбирающийся в OpenCart. Есть сайт, на нём нужно сделать совсем небольшие правки, исправить некоторые ошибки, поставить его на хостинг, немного меня проконсультировать по работе сайта. Работа не большая, займёт 2-3 часа. В дальнейшем будем поддерживать контакт для изменений по сайту, советов. Главное: человек должен быть доступен на время работы постоянно (хотя бы в скайпе), чтобы его не приходилось ждать, адекватный. Пишите сюда или в личку свои варианты по оплате.

Opencart
12 лет назад
strongman
Даниил 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров