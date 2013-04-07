Нужен программист, хорошо разбирающийся в OpenCart. Есть сайт, на нём нужно сделать совсем небольшие правки, исправить некоторые ошибки, поставить его на хостинг, немного меня проконсультировать по работе сайта. Работа не большая, займёт 2-3 часа. В дальнейшем будем поддерживать контакт для изменений по сайту, советов. Главное: человек должен быть доступен на время работы постоянно (хотя бы в скайпе), чтобы его не приходилось ждать, адекватный. Пишите сюда или в личку свои варианты по оплате.