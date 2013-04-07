Добавить рейтинг на Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки111 просмотров

Нужно на сайт Joomla 2.5 добавить рейтинг(звезды) типо как тут - statusik.su (под статусами)

Спасибо

Joomla
12 лет назад
Kro
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров