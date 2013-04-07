Операционный проект работы с криптовалютами

Необходимо создать проект операционного ресурса с криптовалютами аналогичными BitCoin (и им тоже).

- Дизайн (если проблемы с поиском исполнителей, то найдем сами)

- ЦМС с админкой администрации, и админкой пользователей.

- Регистрация пользователей (с вариантами подтверждения по емаил, и опционально по телефону)

- Ввод в систему средств.

- Вывод из системы.

- Опционально начисление процентов (так же тарифные планы с %% прибыли, если соберемся инвестировать средства)

Похоже на банк, но с меньшим функционалом.

Большинство действий в ручном режиме (или с ручным подтверждением).

Это не полное ТЗ. Полное будет составлено и согласовано с выбранным исполнителем.

Обязательно указывайте срок исполнения. В самом предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указать следующие параметры стоимости:

- Стоимость разработки и адаптации функционала ресурса

- Стоимость дизайна (если возьметесь сами)

- Стоимость поддержки (в год или месяц).

В обязательном порядке оставляйте в тендерном предложении ссылку на свое порфолио. Предложения без портфолио не рассматриваются. Конкурентным преимуществом (наравне с низкой ценой) является опыт создания аналогичных проектов.

Выбранный исполнитель должен быть готов к тому, что мы его в последствии пригласим на администрирование (или поддержку проекта).

==============================

Свои предложения озвучивайте, пожалуйста, исключительно в рамках данного тендера.

Обязательно в своем предложении давайте ссылку на Ваше порфолио.

В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.

Оплата исключительно в ЯндексДеньги.

Оплата по факту выполнения работы. Либо поэтапная оплата, согласованная с исполнителем. Но в любом случае никаких предоплат.

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте, пожалуйста, своё и моё время.