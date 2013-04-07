Здравствуйте. Нужна доработка движка "CMS DIYAN" Нужно сделать встроенный чат, посетители онлайн, опрос.
Операционный проект работы с криптовалютами
Необходимо создать проект операционного ресурса с криптовалютами аналогичными BitCoin (и им тоже).
- Дизайн (если проблемы с поиском исполнителей, то найдем сами)
- ЦМС с админкой администрации, и админкой пользователей.
- Регистрация пользователей (с вариантами подтверждения по емаил, и опционально по телефону)
- Ввод в систему средств.
- Вывод из системы.
- Опционально начисление процентов (так же тарифные планы с %% прибыли, если соберемся инвестировать средства)
Похоже на банк, но с меньшим функционалом.
Большинство действий в ручном режиме (или с ручным подтверждением).
Это не полное ТЗ. Полное будет составлено и согласовано с выбранным исполнителем.
Обязательно указывайте срок исполнения. В самом предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указать следующие параметры стоимости:
- Стоимость разработки и адаптации функционала ресурса
- Стоимость дизайна (если возьметесь сами)
- Стоимость поддержки (в год или месяц).
В обязательном порядке оставляйте в тендерном предложении ссылку на свое порфолио. Предложения без портфолио не рассматриваются. Конкурентным преимуществом (наравне с низкой ценой) является опыт создания аналогичных проектов.
Выбранный исполнитель должен быть готов к тому, что мы его в последствии пригласим на администрирование (или поддержку проекта).
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Свои предложения озвучивайте, пожалуйста, исключительно в рамках данного тендера.
Обязательно в своем предложении давайте ссылку на Ваше порфолио.
В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.
Оплата исключительно в ЯндексДеньги.
Оплата по факту выполнения работы. Либо поэтапная оплата, согласованная с исполнителем. Но в любом случае никаких предоплат.
Предложения без цены и сроков не рассматриваются.
Уважайте, пожалуйста, своё и моё время.
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