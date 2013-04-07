Доработка движка CMS DIYAN

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Закрыт2 заявки92 просмотра

Здравствуйте. Нужна доработка движка "CMS DIYAN" Нужно сделать встроенный чат, посетители онлайн, опрос.

12 лет назад
romati13
Роман 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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