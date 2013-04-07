Задача вытащить алгоритм из декомпилированного swf файла и переписать этот алгоритм например на пхп или JS. Ищется знаток флеша и экшнскрипта, большим плюсом будет умение декомпилировать swf файлы и разбираться в коде.
Консультация по многоуровневому SQL запросу
Пишу запрос, необходимо сохранить результат подзапроса в переменную и использовать в запросе в дальнейшем, подскажите как сделать правильно ? Skype: blackcat200777:
UPDATE `xf_forum`
SET `last_post_id` = (
SET @last_post_id =
(
SELECT max(`post_id`)
FROM `xf_post` as `post`
LEFT JOIN `xf_thread` as `thread` USING(`thread_id`)
WHERE `thread`.node_id = `xf_forum`.node_id
)
@last_post_id
),
`last_post_date` = (
SELECT `post_date`
FROM `xf_post`
WHERE `post_id` = @last_post_id
)
Заявки фрилансеров
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