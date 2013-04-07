Консультация по многоуровневому SQL запросу

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Пишу запрос, необходимо сохранить результат подзапроса в переменную и использовать в запросе в дальнейшем, подскажите как сделать правильно ? Skype: blackcat200777:

UPDATE `xf_forum`

SET `last_post_id` = (

SET @last_post_id =

(

SELECT max(`post_id`)

FROM `xf_post` as `post`

LEFT JOIN `xf_thread` as `thread` USING(`thread_id`)

WHERE `thread`.node_id = `xf_forum`.node_id

)

@last_post_id

),

`last_post_date` = (

SELECT `post_date`

FROM `xf_post`

WHERE `post_id` = @last_post_id

)

SQL
12 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад

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