Задача вытащить алгоритм из декомпилированного swf файла и переписать этот алгоритм например на пхп или JS. Ищется знаток флеша и экшнскрипта, большим плюсом будет умение декомпилировать swf файлы и разбираться в коде.
Подключение к интернет-магазину партнерской прогр.
сайт http://sila-prirody.ru/ сделан на MODx (шопкипер), нужно подключить скрипт партнерской программы.
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