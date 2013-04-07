Проблема с плагинами WordPress

Необходимо запустить на сайте плагин, который позволяет постить в группу ВК при публикации статьи на блоге вордпресс.

Установлены следующие плагины: VKontakte Cross-Post и VKontakte Wall Post.

Причем раньше какой-то из них работал. Потом какое-то время сайтом не занимались, а когда решили возобновить работу, выявилась эта проблема.