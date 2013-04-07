Нужно сделать резиновое подменю

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Закрыт2 заявки122 просмотра

Требуется специалист по WP. На сайте startrvl.com/ Нужно сделать резиновое подменю – вот реализация подобного меню verstku.narod.ru/trablmen...

Так как для знающего человека это дело пяти-десяти минут, надеюсь на адекватную оценку вашей работы

WordPress
12 лет назад
Genfald
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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