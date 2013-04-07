Исчезновение текста по событию

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок167 просмотров

Написать js скрипт.

Имеется список select из трех объектов. Ниже - три строчки текста.

Когда выбирается пункт №2 исчезает первая строка.

JavaScript
12 лет назад
semestr
Андрей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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