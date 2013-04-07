Задача вытащить алгоритм из декомпилированного swf файла и переписать этот алгоритм например на пхп или JS. Ищется знаток флеша и экшнскрипта, большим плюсом будет умение декомпилировать swf файлы и разбираться в коде.
Исчезновение текста по событию
Написать js скрипт.
Имеется список select из трех объектов. Ниже - три строчки текста.
Когда выбирается пункт №2 исчезает первая строка.
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