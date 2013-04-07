Админка YAF

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок109 просмотров

Нужно разработать небольшую админку на фреймворке YAF с простым добавлением новостей в указанные категории + должен быть расширенный бб редактор, вся работа админки должна быть связана с jQuery mobile.

По всем вопросам писать в ПМ.

Оплата договорная, сумму указывайте сами в заявке.

jQuery
12 лет назад
Hazarus
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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