Задача вытащить алгоритм из декомпилированного swf файла и переписать этот алгоритм например на пхп или JS. Ищется знаток флеша и экшнскрипта, большим плюсом будет умение декомпилировать swf файлы и разбираться в коде.
Админка YAF
Нужно разработать небольшую админку на фреймворке YAF с простым добавлением новостей в указанные категории + должен быть расширенный бб редактор, вся работа админки должна быть связана с jQuery mobile.
По всем вопросам писать в ПМ.
Оплата договорная, сумму указывайте сами в заявке.
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