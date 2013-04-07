Админка YAF

Нужно разработать небольшую админку на фреймворке YAF с простым добавлением новостей в указанные категории + должен быть расширенный бб редактор, вся работа админки должна быть связана с jQuery mobile.

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