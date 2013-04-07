Есть php скрипт сайта без дизайна (чёный текст на белом фоне). Есть дизайнер, который сделал красивый дизайн. Нужно всё это соединить и настроить. Пожалуйста, в заявке указывайте сроки выполнения и желаемый ...
Сайт на joomla. Доработка
Добрый день.
Есть сайт ресторана на Жумле.
Требуется некоторая доработка:
1. Там есть плагин музыки (нужно сделать так что-бы при загрузке страницы не сразу играла музыка а по запросу (при нажатии на соотвественную кнопку))
2. Есть плагин карты Гугл (надо добавить один адрес(
3. Нужно создать меню листалку на сайте... Все исходники есть.. Русское и английское
4. Добавить информацию об Новом ресторане
Сайт скину по запросу.
Жду предложений.
Нужно взятся за работу прямо сейчас
С уважением, Евгений
Заявки фрилансеров
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