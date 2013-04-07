Сайт на joomla. Доработка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки121 просмотр

Добрый день.

Есть сайт ресторана на Жумле.

Требуется некоторая доработка:

1. Там есть плагин музыки (нужно сделать так что-бы при загрузке страницы не сразу играла музыка а по запросу (при нажатии на соотвественную кнопку))

2. Есть плагин карты Гугл (надо добавить один адрес(

3. Нужно создать меню листалку на сайте... Все исходники есть.. Русское и английское

4. Добавить информацию об Новом ресторане

Сайт скину по запросу.

Жду предложений.

Нужно взятся за работу прямо сейчас

С уважением, Евгений

Joomla
12 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Довести до ума проект

    Есть php скрипт сайта без дизайна (чёный текст на белом фоне). Есть дизайнер, который сделал красивый дизайн. Нужно всё это соединить и настроить. Пожалуйста, в заявке указывайте сроки выполнения и желаемый ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать резиновое подменю

    Требуется специалист по WP. На сайте startrvl.com/ Нужно сделать резиновое подменю – вот реализация подобного меню verstku.narod.ru/trablmen... Так как для знающего человека это дело пяти-десяти минут, надеюсь на адекватную оценку вашей ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт продажи инфопродукта с учётом 2 уровней спон.

    Сайт продажи инфопродукта с учётом 2 уровней спонсорства Нужно создать сайт продажи инфопродукта с учётом 2 уровней спонсорства. Основная задача при регистрации пользователей правильно и автоматизированно собрать контактные данные. Наличие подключенных платёжных систем. За ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Админка YAF

    Нужно разработать небольшую админку на фреймворке YAF с простым добавлением новостей в указанные категории + должен быть расширенный бб редактор, вся работа админки должна быть связана с jQuery mobile. По всем вопросам писать в ...

    jQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вопрос по Твиттер АРІ

    $50

    Нужно вивести на сайте(двиг дле) количиство твитов определенного человека. А также читаемих и читателей и аватар. В интернете находил только для сайтов, а не твиттера Обясню на пальцах: Мне нужно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • OpenCart

    Нужен программист, хорошо разбирающийся в OpenCart. Есть сайт, на нём нужно сделать совсем небольшие правки, исправить некоторые ошибки, поставить его на хостинг, немного меня проконсультировать по работе сайта. Работа не большая, займёт 2-3 часа. В ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад