Сайт на joomla. Доработка

Добрый день.

Есть сайт ресторана на Жумле.

Требуется некоторая доработка:

1. Там есть плагин музыки (нужно сделать так что-бы при загрузке страницы не сразу играла музыка а по запросу (при нажатии на соотвественную кнопку))

2. Есть плагин карты Гугл (надо добавить один адрес(

3. Нужно создать меню листалку на сайте... Все исходники есть.. Русское и английское

4. Добавить информацию об Новом ресторане

Сайт скину по запросу.

Жду предложений.

Нужно взятся за работу прямо сейчас

С уважением, Евгений