Редизайн сайта + интеграция в Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок181 просмотр

Верстка есть. (если обнаружите ошибки или исправить самостоятельно или исправит прошлый разработчик)

Дизайн (см. файл)

Нужно интегрировать в Wordpress.

Привести в соответствие функционал сайта дизайну. Сайт 15 страниц + фотоальбомы

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Настроить вывод результат поиска

Форма обратной связи

Исправить ЧПУ в статьях (убрать html в конце файла)

sitemap.xml

Верстку пришлю исполнителю.

HTMLWordPress
12 лет назад
merk78
46 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

exposition
Виктор 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$230
3 дня
Один из лучших исполнителей с кем приходилось работать. Мне как заказчику, который плохо разбирается в программирование, было легко работать. По ТЗ все сделал качественно и в срок. Но важно другое, что на мелкие доработки реагировал оперативно и цены не задирал. + сделал методичку для меня по работе в системе. Рекомендую, Виктора, если вы хотите получить готовый, рабочий, законченный результат.
Приятный в общении человек. Нормально сформулированные задачи, своевременная оплата. Самые положительные впечатления от сутрудничества.

Заявки фрилансеров

exposition
Виктор 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад