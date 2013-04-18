Редизайн сайта + интеграция в Wordpress

Один из лучших исполнителей с кем приходилось работать. Мне как заказчику, который плохо разбирается в программирование, было легко работать. По ТЗ все сделал качественно и в срок. Но важно другое, что на мелкие доработки реагировал оперативно и цены не задирал. + сделал методичку для меня по работе в системе. Рекомендую, Виктора, если вы хотите получить готовый, рабочий, законченный результат.