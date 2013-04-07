Подредактировать товарный модуль виртумарта

Суперподробно чтобы не осталось вопросов:

Сейчас в админке есть три варианта добавления товара -

вариант 1 "катушка" - http://shimanostore.ru/shop/katushki-shimano-c-perednim-frikzeionom/catana-fb-3.html

вариант 2 "удочка" - http://shimanostore.ru/shop/cpinningovie-udilisha-shimano/alivio-cx-spinning.html

и вариант три "леска" - http://shimanostore.ru/shop/leska/tiagra-ultra-i.g.f.a.html

они отличаются названиями и количеством столбцов в таблице и более ничем.

нужно добавить четвертый вариант "одежда" в ктором будет только модель как и во всех предыдущих ну и там размер ну и конечно-же цена.

все товары заполняются через форму в административной панели которыя содержит аналогичные пустые поля!

во неё нужно добавить форму для одежды.

Попрошу пожалуйста писать мине в скайп - genlabi-18