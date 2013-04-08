Верстка и натяжка главной станицы - drupal 6

Нужно сверстать и натянуть главную страницу на портал. Портал на drupal 6.

Если не уверены в своих силах не беритесь. Нужен человек, который от и до знает drupal 6 и программирование. Дабы в последствии исправить ошибки. Работа на долгосрочной основе.