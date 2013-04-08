Ruby on Rails разработчик (постоянная, удаленная)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

Крупный провайдер B2B-решений в онлайновой игорной индустрии ищет удаленного разработчика Ruby on Rails на постоянную работу, желателен полный рабочий день.

Требования:

* опыт разработки на Ruby on Rails не менее 2 лет

* MySQL или другие РСУБД

* умение пользоваться Git или svn

* RSpec, Cucumber

* хороший письменный технический английский

* желателен опыт работы в команде, использовавшей scrum или подобную методологию

Компания базируется в Лондоне и является одним из крупнейших провайдеров B2B-решений в онлайновой игорной индустрии.

Если вас заинтересовала данная вакансия, пришлите, пожалуйста, актуальное резюме и зарплатные ожидания

GitMySQLRuby
12 лет назад
offrecr
Павел 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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