Доработать сайт на MODx

- сделать так, чтобы можно было перетаскиванием файлы добавлять - фото конкретно.

- Плюс не работает сейчас смена местоположения фотографии перетаскиванием.

- Нужно, чтобы комментарии к фотографиям были всплывающими при наведении на фото.

- В разделе загрузки аудио нужно удалить кнопки "Добавить из аудио Вконтакте", "Добавить из аудио в Однокласниках", вместо них написать "или", "укажите название песни" (и текстовое поле для ввода), "можете указать ссылку на трек" (и поле для вставки ссылки) "Оставьте все поля пустыми, если хотите, чтобы мы сами подобрали музыку для вашего слайд-шоу."

- Косяки: http://joxi.ru/KBNZUdg5CbCXAULeGuI (в хроме), http://joxi.ru/7xpZUdg5CbBYf-3hCNA, http://joxi.ru/ExxZUdg5CbD3f77e2mg.

- Здесь http://life-photo.net/order-slide-show/selection-of-ideas.html в рисунке справа от вступительного и завершающего текста нужно заменить картинку на пленку и несколько фотографий.

- Реквизиты сделать просто ссылкой и переход на отдельную страницу, после ссылки расстояние до низа сократить в 4 раза.

- Фавикон сделать - пленку из логотипа.