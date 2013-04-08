Парсер каталога мотозапчастей

Задача для опытных программистов

Интересует парсер вот этих разделов

Разумеется, цены парсить не нужно. Но с картинками, номерами запчастей

megazip.ru/ru/atv

megazip.ru/ru/snow_mobile

Хотя бы примерная цена/сроки, ваши вопросы

Также интересует разрабтка такого каталога в оффлайн-версии (для использования без интернета).

В принципе вариант с веб-сервером типа Денвера устроил бы