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Завершен3 заявки136 просмотров

на сайте имеется поиск по базе данных, т.к. данных очень много - ищет очень долго, нужно ускорить поиск и выдачу результатов пользователю.

Сайт - самописный, очень простой. Желательно подключить jQuery

jQuery
12 лет назад
denis_k87
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

TRIAL
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$1
1 день
Спасибо Виктору, очень быстро помог решить задачу, дал очень ценный совет. Рекомендую всем!
Сработались

Заявки фрилансеров

TRIAL
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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