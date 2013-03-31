TRIAL

Виктор TRIAL

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
HTML (JADE), CSS (SASS), JavaScript (JQuery, Vue.js), Node.js (Express), PHP, MySql/PostgreSql/MongoDB

Работаю без предоплаты, если заказчик предоставит гарантии.

Отзывы заказчиков

spec_1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Сделать 4 вкладки jquery на одной странице
jQuery
Работу выполнил быстро, не ожидал. Трижды спасибо :)
Всем доволен
Ответный отзыв
WebAdequate
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Написать CMS
HTML
Получил все что требовалось. Виктор мастер своего дела. Рекомендую.
Все ОК)
Ответный отзыв
denis_k87
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Ускорить поиск
jQuery
Спасибо Виктору, очень быстро помог решить задачу, дал очень ценный совет. Рекомендую всем!
Сработались
Ответный отзыв
ivronskiy
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Требуется создание калькулятора на jquery
jQuery
Большое спасибо за выполненную работу. Всё сделано в срок и качественно. Еще раз спасибо.
Всем доволен)
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
от $3
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $30
от 7 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 10 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 10 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Показать все услуги