HTML (JADE), CSS (SASS), JavaScript (JQuery, Vue.js), Node.js (Express), PHP, MySql/PostgreSql/MongoDB
Работаю без предоплаты, если заказчик предоставит гарантии.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
12 лет назад
jQuery
Работу выполнил быстро, не ожидал. Трижды спасибо :)
Ответный отзыв
Всем доволен
$150
10 баллов
12 лет назад
HTML
Получил все что требовалось. Виктор мастер своего дела. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все ОК)
$1
10 баллов
12 лет назад
jQuery
Спасибо Виктору, очень быстро помог решить задачу, дал очень ценный совет. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Сработались
$15
10 баллов
12 лет назад
jQuery
Большое спасибо за выполненную работу. Всё сделано в срок и качественно. Еще раз спасибо.
Ответный отзыв
Всем доволен)
Веб-программирование
4 отзыва
от $3
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $30
от 7 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 10 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 10 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга