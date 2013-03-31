ivronskiy

Игорь ivronskiy

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется создание калькулятора на jquery

    $50

    Требуется создание калькулятора фотообоев на jquery. Как должен выглядеть и работать калькулятор можно посмотреть здесь - http://omesto.ru/calculator/ . Ждем ваши предложения (указывайте сроки выполнения и желаемый бюджет)

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Конструктор потолка

    Требуется создание он-лайн сервиса на сайт - конструктор потолков. Как он должен выглядеть и как работать можно посмотреть тут: http://www.potolok-peter.ru/ceilings/editor/ . Требуется аналогичный сервис. Язык написания и платформа, на которой писать, не важна. Пишите ваши ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

TRIAL
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Требуется создание калькулятора на jquery
jQuery
Всем доволен)
Большое спасибо за выполненную работу. Всё сделано в срок и качественно. Еще раз спасибо.
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