Есть сайт radugapotolkov.ru - требуется создание его мобильной версии. Ждем предложений по срокам и ценам.
Сайты «под ключ»5 заявок
Закрыт
12 лет назад
Есть сайт radugapotolkov.ru - требуется создание его мобильной версии. Ждем предложений по срокам и ценам.
Требуется создание калькулятора фотообоев на jquery. Как должен выглядеть и работать калькулятор можно посмотреть здесь - http://omesto.ru/calculator/ . Ждем ваши предложения (указывайте сроки выполнения и желаемый бюджет)
Требуется создание он-лайн сервиса на сайт - конструктор потолков. Как он должен выглядеть и как работать можно посмотреть тут: http://www.potolok-peter.ru/ceilings/editor/ . Требуется аналогичный сервис. Язык написания и платформа, на которой писать, не важна. Пишите ваши ...