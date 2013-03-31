Требуется создание он-лайн сервиса на сайт - конструктор потолков. Как он должен выглядеть и как работать можно посмотреть тут: http://www.potolok-peter.ru/ceilings/editor/ . Требуется аналогичный сервис. Язык написания и платформа, на которой писать, не важна. Пишите ваши ...