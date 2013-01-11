Добрый день! есть сайт http://newopt.com.ua/ на ShopCMS требуется доработать: 1. На главную страницу вывести категории товаров. Как тут http://newoptkiev.com.ua/product_list - отзывы и комменты VK перенести ниже. 2. На страничке категории товаров перенести все товары которых нет в наличие в ...