Добрый день! есть сайт http://newopt.com.ua/ на ShopCMS требуется доработать: 1. На главную страницу вывести категории товаров. Как тут http://newoptkiev.com.ua/product_list - отзывы и комменты VK перенести ниже. 2. На страничке категории товаров перенести все товары которых нет в наличие в ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
на сайте имеется поиск по базе данных, т.к. данных очень много - ищет очень долго, нужно ускорить поиск и выдачу результатов пользователю. Сайт - самописный, очень простой. Желательно подключить jQueryВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
На сайте требуется главное меню которое расположено горизонтально - расположить вертикально + решить небольшую проблему с кодировкой.Завершен11 лет назад
- $50
Добрый день, имеется прайс в любом удобном формате (потому как он находится в Access т.е. выгрузить я его могу в любом формате). Данный прайс нужно загружать в магазин авто запчастей. От вас требуется написать загрузчик ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день – нужно внести правки на сайте plastform.com.ua 1. Убрать зеленую полосу вверху сайта 2. Отредактировать текст который идет справа от лого 3. Переименовать/Добавить кнопки в главном меню (опишу подробнее исполнителю) 4. Модуль на ...Завершен11 лет назад
Требуется php программист для ряда работ: 1. Импорт прайса в Open Cart 2. Создание веб сайтов с 0 3. Доработка форм обратной связи и многое другое От меня будут поступать постоянные заказы - оплата за каждую работу отдельноВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно написать скрипт импорта прайса в магазин на OpenCart, прайс в xls, все поля разделеныВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно поднять БД Оракал проблемма заключается в слетевшей ОС. Винчестер подключен к др. серверу следовательно служба БД не запускается.Базы данных2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день, требуется человек который поможет разобратся с сетью и 2 серверами на win. Киев.Системное администрирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
В поисковой выдаче Гугла с моим сайтов добавлена надпись Возможно, данный сайт был взломан. помогите исправить это.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется доработать сайт-добавить 5 страниц с текстом, работа для программиста на 10 минут, оставляйте контакты я свяжусь и опишу подробно задание.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется программист на несколько проектов а именно 2 cайта автозапчастей - аналог http://v8.kh.ua/ (дизайн в PSD предоставлю) + мелкие доработки других проектов пишите примерную стоимость сайтов автозапчастей и оставляйте контактыВеб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Тема:Подсистема учета итогов научных работ преподавателей! все в прикрепленных файлах от вас стоимость и срокиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется реализовать загрузку прайса в магазин на Опен Карт. В этом же магазине уже реализована загрузка нескольких прайсов, нужно добавить еще один. протектор.com.ua подробности при перепискеЗавершен12 лет назад