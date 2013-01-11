denis_k87

Денис Кушнир denis_k87

 
36 летУкраина/Первомайск
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
dmon-co
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
$30
10 баллов
9 лет назад
Импорт прайса на Open Cart
Хорошо поработали. Рекомендую
Дмитрий все качественно и оперативно сделал. В дальнейшем будем сотрудничать. Рекомендую
Ответный отзыв
TRIAL
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
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Сработались
Спасибо Виктору, очень быстро помог решить задачу, дал очень ценный совет. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Boxon
Олег 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Расположение меню и кодировка друпал
Хороший заказчик, оплатил все как договаривались. Рекомендую!
Олегом было сделано все качественно и быстро, я остался полностью доволен работой, всем рекомендую.
Ответный отзыв
papamiha
Михаил 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Правки сайта на Друпал
Приятный в общении и ответственный заказчик. Не хамит, не придирается. Оплата вовремя. Очень понравилось сотрудничать!
Мне очень понравилась проделанная работа, все четко, быстро, красиво. Рекомендую!
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