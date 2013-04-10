Поправить плагин социконок для joomla 2.5

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки123 просмотра

Добрый день.

Имеется плагин JL vklike.

Не лайкает, сбивается счетчик.

Установлен только изза внешнего вида.

Есть аналогичный socbuttons, но там не устраивает вид, все работает отлично.

Нужно или JL vklike поправить или сделать вид socbuttons как у первого.

Бюджет: 10$.

Joomla
12 лет назад
1nfiniti
Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vast667
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо. Работой доволен, сделал все быстро.
Чёткое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую

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vast667
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад