Здравствуйте, Надо обновить тэги сайта, он написан на wordpress. Тэги title, discription, ключи для КАЖДОЙ страницы магазина. Особенность в том, что меняя заголовок PHP файла, тэг title которого распространяется на все страницы, ...
Поправить плагин социконок для joomla 2.5
Добрый день.
Имеется плагин JL vklike.
Не лайкает, сбивается счетчик.
Установлен только изза внешнего вида.
Есть аналогичный socbuttons, но там не устраивает вид, все работает отлично.
Нужно или JL vklike поправить или сделать вид socbuttons как у первого.
Бюджет: 10$.
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