Написать модуль на Drupal 7

Загрузка каталога из файла Excel – это обязательное условие. Принцип загрузки следующий. На сервак в папку выкладываются фотографии, далее в админке указывается файл Excel и папка загрузки, в который лежат фотографии. Ключ для связки – название файла фотографии. Excel файл содержит столбцы с названиями фильтров каталога. К каждой модели прописываются значения фильтров. После загрузки нажимается функциональная кнопка «Загрузить в основной каталог». Фотографии и их контент переносятся в основной каталог сайта, создаются карточки товара, который появляется в каталоге сайте.

Если при загрузке и сверке файла Excel с названием фотографий, фотография в папке загрузки отсутствуют, то должно выдаваться сообщение о том какие фотографии отсутствуют. Все остальное должно загружаться.

Если при загрузке в основной каталог в нем уже есть фотографии, которые пытаемся перенести из папки загрузки, то они и их значения просто перезаписываются.

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