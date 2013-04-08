Здравствуйте, Надо обновить тэги сайта, он написан на wordpress. Тэги title, discription, ключи для КАЖДОЙ страницы магазина. Особенность в том, что меняя заголовок PHP файла, тэг title которого распространяется на все страницы, ...
Написать модуль на Drupal 7
Загрузка каталога из файла Excel – это обязательное условие. Принцип загрузки следующий. На сервак в папку выкладываются фотографии, далее в админке указывается файл Excel и папка загрузки, в который лежат фотографии. Ключ для связки – название файла фотографии. Excel файл содержит столбцы с названиями фильтров каталога. К каждой модели прописываются значения фильтров. После загрузки нажимается функциональная кнопка «Загрузить в основной каталог». Фотографии и их контент переносятся в основной каталог сайта, создаются карточки товара, который появляется в каталоге сайте.
Если при загрузке и сверке файла Excel с названием фотографий, фотография в папке загрузки отсутствуют, то должно выдаваться сообщение о том какие фотографии отсутствуют. Все остальное должно загружаться.
Если при загрузке в основной каталог в нем уже есть фотографии, которые пытаемся перенести из папки загрузки, то они и их значения просто перезаписываются.
Интересует цена сроки .
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