Здравствуйте, Надо обновить тэги сайта, он написан на wordpress. Тэги title, discription, ключи для КАЖДОЙ страницы магазина. Особенность в том, что меняя заголовок PHP файла, тэг title которого распространяется на все страницы, ...
Опытный программист. PHP5, WordPress
Требуется опытный 3-5 лет Программист WordPress для интенсивной удалённой работы
Уверенные знания PHP 5, MySQL, Javascript, jQuery, Ajax, HTML, CSS, ООП;
Опыт оптимизации SQL-запросов, программного кода, архитектуры приложений;
Опыт использования одного из фреймворков (Yii, ZendFramework,
Умение делать работающий пользовательский интерфейс;
Желателен опыт использования одного из средств контроля версий (GIT, SVN);
Умение оценить время на выполнение технической задачи.
Разработка и сопровождение веб-приложений
Участие в разработке архитектуры новых проектов.
для одного из проектов необходимы парсеры сайтов (в том числе универсальные, под CMS), базы данных, визуальный интерфейс, (взаимодействие с чужими процессами, подмена апи и т.п.), перехват и анализ сетевого траффика.
Skype: ksenia_july
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