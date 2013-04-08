Опытный программист. PHP5, WordPress

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок115 просмотров

Требуется опытный 3-5 лет Программист WordPress для интенсивной удалённой работы

Уверенные знания PHP 5, MySQL, Javascript, jQuery, Ajax, HTML, CSS, ООП;

Опыт оптимизации SQL-запросов, программного кода, архитектуры приложений;

Опыт использования одного из фреймворков (Yii, ZendFramework,

Умение делать работающий пользовательский интерфейс;

Желателен опыт использования одного из средств контроля версий (GIT, SVN);

Умение оценить время на выполнение технической задачи.

Разработка и сопровождение веб-приложений

Участие в разработке архитектуры новых проектов.

для одного из проектов необходимы парсеры сайтов (в том числе универсальные, под CMS), базы данных, визуальный интерфейс, (взаимодействие с чужими процессами, подмена апи и т.п.), перехват и анализ сетевого траффика.

Skype: ksenia_july

[email protected]

AJAXCSSGitHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHPSQLWordPressYii
12 лет назад
OxiS
49 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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