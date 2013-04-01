Создать интернет магазин с нуля открыты для предложений по смс Дизайн будет выбран готовый - его надо будет доработать программно дизайнер не нужен для загрузки инфо с ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $1000Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется опытный 3-5 лет Программист WordPress для интенсивной удалённой работы Уверенные знания PHP 5, MySQL, Javascript, jQuery, Ajax, HTML, CSS, ООП; Опыт оптимизации SQL-запросов, программного кода, архитектуры приложений; Опыт ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Срочно требуется админ группы в ВК, и facebook посвященной теме БИЗНЕС УСЛУГИ, переработка статей для других публичных ресурсов. Ежедневные публикации (мин — 5), модерация опыт подобной работы Оплата: первый ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется Программист WordPress Для создания и поддержки проектов – сайтов требуется программист Word Press. • Работа на три месяца и более • удаленно но полный рабочий день • требуется программист, хорошо ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад