Создать интернет магазин с нуля

открыты для предложений по смс

Дизайн будет выбран готовый - его надо будет доработать программно

дизайнер не нужен

для загрузки инфо с сайта http://www.tkmaxx.com

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- размер скидки

- изображения

-Форму заказа

ВНИМАНИЕ исходный сайт на Английском -

сайт заказ на русском - предложения по автоматическому переводу или / и редактированию

открыты к предложению по использованию СМС и бюджету

сроки полного запуска проекта максимум 2 мес

Интернет-магазин по продаже одежды, обуви и аксессуаров. В нашем ассортименте более 50 английских итальянских и французских брендов.

Виды товаров: Женская одежда, Мужская одежда, Спортивная одежда и обувь, Модная одежда, Нижнее женское белье, Нижнее мужское белье, Платья, Футболки и рубашки, Куртки, пальто, Джинсы, Купальники, Женская обувь, Детская одежда

Часть проекта Парсер товаров с выгрузкой в нужном формате в ИМ. регулярная проверка обновлений, исключений товаров. Автоматический перевод на английский и возможность редактирования

Сохранение исходных английских данный в админ зоне

также мы хотим чтобы пользователи - покупатели писали статьи о купленном товаре и добавляли фото - необходимо разработать систему процентного отчисления от продаж если покупатель пришёл от статьи - уникальный контент

ТЗ готова выслать если ваша кандидатура подходит