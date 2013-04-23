Необходимо прикрутить шаблоны к Wordpress (потребуется многосайтовость) Шаблоны сверстаны на Bootstrap, под WP не заточены. Наличие работ на WordPress обязательно. Оплата: Яндекс/Вебмани Skype: markolofsen
Создать интернет-магазин с нуля
Создать интернет магазин с нуля
открыты для предложений по смс
Дизайн будет выбран готовый - его надо будет доработать программно
дизайнер не нужен
для загрузки инфо с сайта http://www.tkmaxx.com
совместить
- дерево категорий
- размеры
- бренды
- стили
- название
- описание
- цену
- размер скидки
- изображения
-Форму заказа
ВНИМАНИЕ исходный сайт на Английском -
сайт заказ на русском - предложения по автоматическому переводу или / и редактированию
открыты к предложению по использованию СМС и бюджету
сроки полного запуска проекта максимум 2 мес
Интернет-магазин по продаже одежды, обуви и аксессуаров. В нашем ассортименте более 50 английских итальянских и французских брендов.
Виды товаров: Женская одежда, Мужская одежда, Спортивная одежда и обувь, Модная одежда, Нижнее женское белье, Нижнее мужское белье, Платья, Футболки и рубашки, Куртки, пальто, Джинсы, Купальники, Женская обувь, Детская одежда
Часть проекта Парсер товаров с выгрузкой в нужном формате в ИМ. регулярная проверка обновлений, исключений товаров. Автоматический перевод на английский и возможность редактирования
Сохранение исходных английских данный в админ зоне
также мы хотим чтобы пользователи - покупатели писали статьи о купленном товаре и добавляли фото - необходимо разработать систему процентного отчисления от продаж если покупатель пришёл от статьи - уникальный контент
ТЗ готова выслать если ваша кандидатура подходит
Заявки фрилансеров
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