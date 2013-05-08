Есть сайт на вордпрессе: http://www.cozumelchrysalisgroup.org. На нем есть кнопка Donate Now! Нужно сделать так, чтобы на испансоком переводе этого сайта (http://www.cozumelchrysalisgroup.org/es/) вместо Donate Now! выводилась кнопка ¡Done Ahora!
Разместить сетку из 50 сайтов, поправить верстку
Описание задачи:
Есть шаблон на WordPress, уже прикрученный к движку, есть пару сайтов уже готовых, есть бэкап этих сайтов.
Есть 50 доменов под разные регионы
Есть хостинг VPS
Нужно: настроить хостинг, днс доменов, залить 50 сайтов на хостинг.
Верстка: в шаблоне телефон сделан картинкой, нужно сделать чтобы телефон был в текстовом формате и его можно было менять путем корректировки шаблона.
На всех сайтах поставить модуль обратной связи, привязать его к одному почтовому ящику.
Личку и прочие способы связи буду игнорировать, оставляйте заявки пожалуйста в проекте.
Заявки рассматриваются только с ценой и сроками.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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