Разместить сетку из 50 сайтов, поправить верстку

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки184 просмотра

Описание задачи:

Есть шаблон на WordPress, уже прикрученный к движку, есть пару сайтов уже готовых, есть бэкап этих сайтов.

Есть 50 доменов под разные регионы

Есть хостинг VPS

Нужно: настроить хостинг, днс доменов, залить 50 сайтов на хостинг.

Верстка: в шаблоне телефон сделан картинкой, нужно сделать чтобы телефон был в текстовом формате и его можно было менять путем корректировки шаблона.

На всех сайтах поставить модуль обратной связи, привязать его к одному почтовому ящику.

Личку и прочие способы связи буду игнорировать, оставляйте заявки пожалуйста в проекте.

Заявки рассматриваются только с ценой и сроками.

WordPress
12 лет назад
it-advert
Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Di-Grand
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад
$125
10 дней
Все было сделано оперативно и качественно. Спасибо за сотрудничество.
Отличный заказчик. С оплатой проблем не возникло, все четко. Спасибо за сотрудничество. Обращайтесь ещё.

Заявки фрилансеров

Di-Grand
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад