Разместить сетку из 50 сайтов, поправить верстку

Описание задачи:

Есть шаблон на WordPress, уже прикрученный к движку, есть пару сайтов уже готовых, есть бэкап этих сайтов.

Есть 50 доменов под разные регионы

Есть хостинг VPS

Нужно: настроить хостинг, днс доменов, залить 50 сайтов на хостинг.

Верстка: в шаблоне телефон сделан картинкой, нужно сделать чтобы телефон был в текстовом формате и его можно было менять путем корректировки шаблона.

На всех сайтах поставить модуль обратной связи, привязать его к одному почтовому ящику.

Личку и прочие способы связи буду игнорировать, оставляйте заявки пожалуйста в проекте.

Заявки рассматриваются только с ценой и сроками.