Требуется доработка сайта на базе системы битрикс

1. Сделать возможность пакетной загрузки фотографий. В новостях при нажатии на фотографию, должна открываться фотография в большом формате. Все фотографии должны быть кликабельны, в том числе и в галереи.

2. В интернет-магазине добавить кнопку купить, рядом с подробнее. При этом если Покупатель кликает на эту кнопку, товар добавляется в корзину, но пользователь остается на той же странице.

3. Если покупатель делает заказ через кнопку подробнее, то после нажатия кнопки добавить в корзину , должен быть автоматический перенос на страницу с которой был сделан заказ.

4. Личный кабинет покупателя.

5. На главной странице слева объединить два блока- с перечислением каталогов товара и блок «Магазин». Сделать его единым с перечислением каталога товара, добавить новые разделы. Сделать все надписи крупнее.

6. Баннеры на главной странице сделать динамическими.

7. Календарь сделать кликабельным – аналог http://ru.armpower.net/

Заявку присылать на почту [email protected] тема "доработка сайта"