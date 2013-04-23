Характеристики и возможности, которыми должен обладать сайт. -Возможность внесения и редактирования всего контента Сайта сотрудниками ТЦ (Центр тестирования). -Возможность самостоятельного добавления сотрудниками ТЦ пунктов меню, страниц, подстраниц. -Возможность получения отзывов на отдельные ...
Требуется доработка сайта на базе системы битрикс
1. Сделать возможность пакетной загрузки фотографий. В новостях при нажатии на фотографию, должна открываться фотография в большом формате. Все фотографии должны быть кликабельны, в том числе и в галереи.
2. В интернет-магазине добавить кнопку купить, рядом с подробнее. При этом если Покупатель кликает на эту кнопку, товар добавляется в корзину, но пользователь остается на той же странице.
3. Если покупатель делает заказ через кнопку подробнее, то после нажатия кнопки добавить в корзину , должен быть автоматический перенос на страницу с которой был сделан заказ.
4. Личный кабинет покупателя.
5. На главной странице слева объединить два блока- с перечислением каталогов товара и блок «Магазин». Сделать его единым с перечислением каталога товара, добавить новые разделы. Сделать все надписи крупнее.
6. Баннеры на главной странице сделать динамическими.
7. Календарь сделать кликабельным – аналог http://ru.armpower.net/
Заявку присылать на почту [email protected] тема "доработка сайта"
Заявки фрилансеров
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