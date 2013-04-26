Правки на Joomla

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки182 просмотра

1)Есть четыре страницы с хроноформами заказа (две на русском, две на английском): http://arkmessage.com/ru/svyazatsya-s-nami/zakazat.html , http://arkmessage.com/en/contacts/zakazat.html, http://arkmessage.com/en/contacts/form.html, http://arkmessage.com/en/contacts/form.html . Нужен экспорт данных в онпеевскую форму: https://secure.onpay.ru/pay/arkmessage_com?f=7 + Изменить валюту  с RUR на USD.

2) В хроноформе с пиксельной рекламой сделать, чтоб в полях, где введите число кратное 10, вводилось только кратное 10, а в англоязычном варианте «выберите файл» и «файл не выбран» отображались на английском.

Joomla
12 лет назад
idea4web
Михаил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад
$80
2 дня
Все ок!
Всё отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад

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