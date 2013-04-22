Необходимо установить тему и дополнить функционал согласно ТЗ. Возможно в процессе общения мы придем к каким-то еще важным пунктам. В любом случае интересует ответственность исполнителя и приемлимая цена.
Сайт модельного агентства
Переделать сайт модельного агентства http://santropegroup.ru/ по новому шаблону Joomla http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/38100.html
Основные условия:
- оставить ссылки страниц (главная и услуги), как были на старом сайте
- тексты остаются прежними
- из главной страницы убирается прямоугольная галлерея, остаются только категории персонала в кружочках, текст, последние проекты, наше местоположение, фильтр персонала (выбрать быстро работника по критериям)
- страница с услугами должна содержать: картинка + описание услуги, цены, оставить заказ (сделать более удобным), мини-каталог с лучшим персоналом из данной категории, который синхронизируется с основным каталогом и наши последние проекты (тоже удобная галерея в виде мини-каталога, синхронизирующаяся с основным каталогом проектов)
- каталог (самое важное!): разделы с различными категориями персонала (наполнить по 5-10 человек, остальное наполним сами). Например, раздел "модели" - это много круглых картинок разных моделей, при нажатии на которую заходим в профиль человека. Также сам раздел (где картинки с моделями) должен содержать фильтр (возраст, рост, р-р одежды, цвет волос, цвет глаз и т.д.), по которому можно отсеять только людей, подходящих под требования
-в профиле каждого человека необходимо сделать так, чтобы его можно было добавить в заказ, и после добавления необходимых людей можно было оставить заявку на общий заказ, приходящий на почту
-раздел "Оставить резюме" хотелось бы видеть в виде регистрации на сайте соискателя с заполнением различных полей о себе. Так же хотелось бы, чтобы это резюме приходило в административную зону, где наш модератор сможет его редактировать и добавлять на сайт нажатием одной кнопки.
Требуется очень серьезный профессиональный и работающий сайт, с которого не уйдет ни один клиент!:)
Готовы во всем помогать, всегда быть на связи, отвечать на все вопросы и встречаться лично!
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