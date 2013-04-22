Дополнить функционал OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки111 просмотров

Необходимо установить тему и дополнить функционал согласно ТЗ. Возможно в процессе общения мы придем к каким-то еще важным пунктам. В любом случае интересует ответственность исполнителя и приемлимая цена.

Opencart
12 лет назад
bjk
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров