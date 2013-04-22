Разработка сайта на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок151 просмотр

требуется разработка сайта на битрикс (перенос старого сайта) Дизайн имеется уже свёрстанный. На сайте присутствует каталог товара + будет конфигуратор товара (точнее поиск по параметрам).

Оплата wm

Очень хочется найти опытного и ответственного человека на этот проект

12 лет назад
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров