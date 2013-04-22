Знаю что можно адаптировать модули под закладки на юкоз. Сайт для материалов использует модуль load сейчас, нужно вывести профиль пользователя в колонку сайта и прикрутить возможность добавление материалов в закладки. Может еще что-нибудь придумаете по ...
Разработка сайта на Bitrix
требуется разработка сайта на битрикс (перенос старого сайта) Дизайн имеется уже свёрстанный. На сайте присутствует каталог товара + будет конфигуратор товара (точнее поиск по параметрам).
Оплата wm
Очень хочется найти опытного и ответственного человека на этот проект
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