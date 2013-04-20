Нужно доработать сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Есть задача - нужно доработать сайт на SMS Joomla. В процессе работы нужно будет выполнить работы по настройке установленных модулей. Возможно потребуется подобрать, установить и настроить новые модули. Также привести внешний вид модулей в соответствии с дизайном сайта (работа совместно с нашим дизайнером). Если возникает интерес к подобной работе - вышлем техническое задание по доработке на электронную почту.

Joomla
12 лет назад
yelyel
Князев 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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