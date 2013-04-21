Настроить тему для Wordpress под IE

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Завершен2 заявки123 просмотра

Для сайта на Wordpress нужно доделать тему, чтобы она нормально выглядела в IE (8 и старше). На данный момент часть страниц отображается нормально, часть - "разваливается".

Skype: vonasur

WordPress
12 лет назад
Vonasur
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Артем 
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Артем 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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