Перевести сайт на систему управления

Нужно перевести сайт http://www.pit-box.ru/ на систему управления Drupal. Полностью… Около 30 страниц + наверное нужно будет добавить нормальную фото и видеогалерею, нормальные новости, RSS. Переносить необходимо с контентом, также сохраняем дизайн и функционал + адреса страниц должны остаться те же для поисковых роботов.

Также возможно, нужно будет его оптимизировать по рекомендациям вот этого сайта http://www.rookee.ru