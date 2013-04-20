Перевести сайт на систему управления

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Закрыт15 заявок259 просмотров

Нужно перевести сайт http://www.pit-box.ru/ на систему управления Drupal. Полностью… Около 30 страниц + наверное нужно будет добавить нормальную фото и видеогалерею, нормальные новости, RSS. Переносить необходимо с контентом, также сохраняем дизайн и функционал + адреса страниц должны остаться те же для поисковых роботов.

Также возможно, нужно будет его оптимизировать по рекомендациям вот этого сайта http://www.rookee.ru

Drupal
12 лет назад
pit2808
Сергей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов

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